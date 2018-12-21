10-летний ребенок попал под колеса иномарки в Камышине

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-21T09:55:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Три пешехода пострадали в ДТП в Волгоградской области за сутки 20 декабря 2018. Десятилетний мальчик попал под колеса иномарки в Камышине. В начале четвертого дня 64-летний водитель за рулем Toyota Auris ехал по улице Пролетарской в сторону улицы Базарова. У дома №103 он и наехал на школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок в больнице.

Еще два ДТП с участием пешеходов случилось на юге Волгограда. В Красноармейском районе в начале седьмого вечера 55-летний водитель на «Рено» с полуприцепом напротив дома №2 на улице Хабаровской сбил 47-летнюю женщину, которая стояла на дороге неподалеку от остановки общественного транспорта. Часом позже еще одну женщину сбили в Кировском районе. 34-летний водитель на «шестерке» напротив дома №74 по улице Кирова наехал на 72-летнюю пенсионерку. Бабушка переходила дорогу по «зебре».

- В результате ДТП обеих женщин-пешеходов отвезли в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону.