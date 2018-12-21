Депутаты увеличили волгоградцам штрафы за костры в жару

СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-21T09:57:50+03:00

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С нового года вырастут не только цены в магазинах и налоги, но и штрафы. Так, с 2019 года волгоградцам ужесточили наказание за нарушение правил особого противопожарного режима. Такое решение приняли сегодня, 21 декабря, депутаты Волгоградской облдумы.

Инициатором увеличения штрафов выступил областной комитет безопасности населения. Они приводят печальную статистику: в 2017 году число возгораний увеличилось на 68,8 % и составило 9689 против 5746 в 2016 году. И говорят, что нынешний размер штрафа не сопоставим с ущербом, который наносят ландшафтные пожары. Депутаты согласились с такими доводами и утвердили новые размеры штрафов.

В частности, за нарушение противопожарного режима граждане заплатят от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц размер штрафа отныне составит от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 40 до 60 тысяч рублей. Если же по вине нарушителя вспыхнул пожар, то размер штрафа будет еще больше: для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 70 до 120 тысяч рублей.