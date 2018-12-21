Волгоградцам советуют договариваться с Дедом Морозом письменно

СЕГОДНЯ 08:46 2018-12-21T09:05:11+03:00

В договоре пропишите дату, время и сумму за услугу, чтоб Дед Мороз таки пришел к вам вовремя, а не весной. Фото Алена Кузьмина.

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Многие волгоградцы на Новый год нанимают Деда Мороза и Снегурочку, чтобы поздравить своих малышей с праздником. И хорошо, если по заказу таки явился трезвый Дед, не потерявший по дороге внучку, а ведь бывает и так. В региональном Роспотребнадзоре по такому случаю дали несколько рекомендации: как получить услугу и не испортить праздник.

Итак, что советуют:

- нанимать только проверенных аниматоров, о которых есть положительные отзывы от друзей или знакомых, коллег или же в интернете;

- перед тем, как оформить заказ, поинтересуйтесь, зарегистрированы ли аниматоры в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя либо они оказывают услуги как физлицо. Для чего это надо? Потому что все споры между физлицами рассматривают только в порядке гражданского судопроизводства, закон «О защите прав потребителей» на них не распространяется;

- заключайте письменный договор, в котором обязательно согласуйте точную дату и время оказания услуги, сведения о человеке, который будет её оказывать, продолжительность праздничной программы и, конечно же, её стоимость и порядок оплаты.

На некачественно оказанную услугу можете пожаловаться в Роспотребнадзор.