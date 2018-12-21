Под Волгоградом в горящем бараке чуть не погиб мужчина

СЕГОДНЯ 08:22 2018-12-21T08:22:11+03:00

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Едва на улице похолодало, как у волгоградских спасателей вновь добавилось работы: пожар за пожаром. Не обошлось и без пострадавших. В половине десятого вечера 20 декабря позвонили из поселка Учхоз Урюпинского района Волгоградской области. В четырехквартирном бараке, расположенном на улице Широкая, вспыхнули вещи в одной из комнат. Когда спасатели прибыли к месту ЧП огонь уже охватил 50 квадратных метров площади. Огонь потушили довольно быстро, успели спасти и мужчину, который оказался рядом с эпицентром пожара. Его госпитализировали.

А еще за минувшие сутки волгоградские спасатели трижды выезжали на тушение горящих авто. Утром 20 декабря загорелась «семерка» в Волжском, а спустя сутки - в 6.10 21 декабря - в селе Вишневка Палласовского района вспыхнул гараж вместе с находившимся внутри Форд транзит. Кроме того, пожарным пришлось выезжать на тушение фуры Скания, которая загорелась прямо на московской трассе. И во всех трех случаях пожар произошел из-за короткого замыкания проводки. Так что следите внимательнее за состоянием своих авто.