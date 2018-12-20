В Волгоградской области самые большие долги по зарплате в ЮФО

20 Дек. 22:17 2018-12-20T22:17:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградская область опять в аутсайдерах. На этот раз наш регион отличился своими долгами по зарплате. Согласно данным Росстата, работодатели Волгоградской области уже задолжали своим работникам более 167 миллионов рублей. Это сейчас самая большая сумма просроченной задолженности в ЮФО. Более того, с такими показателями наш регион занял даже четвертое место по стране. Опередили нас только Москва, Приморский и Хабаровский край.

В расчете на одного волгоградского работника средняя сумма долга уже почти достигла ста тысяч рублей (если точнее - 98254 рубля). И ждут свои кровно заработанные деньги почти 1700 волгоградцев. При этом 99% долга эти люди не могут получить второй год и дольше.

Второе место в ЮФО по сумме задолженности по зарплате занимает Астраханская область – долг составил 116 млн рублей.

Для сравнения, в Краснодарском крае долг по зарплате составляет 51 миллион рублей, в Ростовской области - 55 миллионов (должны 577 сотрудникам). А, например, в Калмыкии таких долгов перед работниками вообще нет.