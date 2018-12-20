2018-12-20T21:54:45+03:00
Происшествия

Под Волгоградом иномарка виляла по дороге, пока не рухнула в овраг

Водитель, на счастье, остался жив [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водители, которые направлялись сегодня, 20 декабря, по московской трассе к Волгограду, стали невольными свидетелями жуткой аварии. Произошла она на подъезде к областному центру в Городищенском районе (у Разгуляевки). Белая иномарка «Фольксваген Джетта» с номерами из трех восьмерок в какой-то момент вдруг начала вилять по трассе, перестраиваясь с одной полосы на другую. А потом водитель вдруг разогнался и чуть не догнал едущую впереди фуру. Уходя от столкновения, он резко вывернул руль вправо на обочину. Но по какой-то причине не остановился, а продолжил движение. Машина на полном ходу на глазах у очевидцев буквально рухнула в песчаный карьер.

Что удивительно, иномарка не перевернулась, а скатилась с горки на самое дно оврага, пролетев триста метров вниз.

Под Волгоградом иномарка на скорости улетела с трассы на дно песчаного оврага.

Люди в срочном порядке вызвали спасателей и «скорую» помощь.

Фото Алексея Ульянова.

Фото Алексея Ульянова.

По рассказам свидетелей тех событий, к счастью, в машине на момент ДТП находился только один водитель, и он остался жив. Его госпитализировали, но, говорят, жизни его ничего не угрожает.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

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