В волгоградских поликлиниках создадут зональные онкоцентры

20 Дек. 19:25 2018-12-20T19:25:40+03:00

Их задача - сократить время на обследование пациентов

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В следующем 2019 году на базе волгоградских поликлиник создадут десять зональных центров по профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями.

- Задача зональных центров - максимально сократить время обследования и начала специализированного лечения, - говорит заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин.

Первые такие центры появятся на базе поликлиники больницы имени Фишера в Волжском и волгоградской поликлиники больницы № 15.

- В целом, для повышения качества работы онкологической службы надо полностью переоснастить областной онкодиспансер и его структурные подразделения, а также построить для него новый корпус; создать два межрайонных диагностических центра амбулаторной онкологической помощи, - рассказал Шкарин.

Кроме того, в ближайшие пять лет особое внимание уделят диспансеризации и видам профилактических осмотров как взрослых, так и детей с 35,1% в 2019 году до 90% в 2024 году. Продолжится и работа по созданию новой модели поликлиник, реализующих «бережливое производство». Проект рассчитан на пять лет и будет поэтапно реализован в 242 структурных подразделениях поликлиник.