В волгоградских поликлиниках создадут зональные онкоцентры
В следующем 2019 году на базе волгоградских поликлиник создадут десять зональных центров по профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями.
- Задача зональных центров - максимально сократить время обследования и начала специализированного лечения, - говорит заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин.
Первые такие центры появятся на базе поликлиники больницы имени Фишера в Волжском и волгоградской поликлиники больницы № 15.
- В целом, для повышения качества работы онкологической службы надо полностью переоснастить областной онкодиспансер и его структурные подразделения, а также построить для него новый корпус; создать два межрайонных диагностических центра амбулаторной онкологической помощи, - рассказал Шкарин.
Кроме того, в ближайшие пять лет особое внимание уделят диспансеризации и видам профилактических осмотров как взрослых, так и детей с 35,1% в 2019 году до 90% в 2024 году. Продолжится и работа по созданию новой модели поликлиник, реализующих «бережливое производство». Проект рассчитан на пять лет и будет поэтапно реализован в 242 структурных подразделениях поликлиник.