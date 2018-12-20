2018-12-20T19:25:40+03:00
Общество

В волгоградских поликлиниках создадут зональные онкоцентры

Их задача - сократить время на обследование пациентов
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В следующем 2019 году на базе волгоградских поликлиник создадут десять зональных центров по профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями.

- Задача зональных центров - максимально сократить время обследования и начала специализированного лечения, - говорит заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин.

Первые такие центры появятся на базе поликлиники больницы имени Фишера в Волжском и волгоградской поликлиники больницы № 15.

- В целом, для повышения качества работы онкологической службы надо полностью переоснастить областной онкодиспансер и его структурные подразделения, а также построить для него новый корпус; создать два межрайонных диагностических центра амбулаторной онкологической помощи, - рассказал Шкарин.

Кроме того, в ближайшие пять лет особое внимание уделят диспансеризации и видам профилактических осмотров как взрослых, так и детей с 35,1% в 2019 году до 90% в 2024 году. Продолжится и работа по созданию новой модели поликлиник, реализующих «бережливое производство». Проект рассчитан на пять лет и будет поэтапно реализован в 242 структурных подразделениях поликлиник.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгоградской области самые большие долги по зарплате в ЮФО
Под Волгоградом иномарка виляла по дороге, пока не рухнула в овраг
Волгоградцы тратят на ЖКХ больше, чем на мясо
Новогодний Волжский: звездное небо, светодинамический фонтан и 3D-елка
На волгоградца, спилившего шесть уникальных дубов, завели уголовное дело
Астраханские пограничники поймали азербайджанца-педофила
В Волгограде на проезде Дорожников водитель фуры потерял киоск, который вез
Мельчают: иностранный поклонник выманил у астраханки 18 тысяч рублей
Будет сыпать три дня: на Волгоградскую область обрушится снегопад
В Волгограде три дня не будут ездить электрички в аэропорт
Как должникам за капремонт вернуть оплаченную коллекторам комиссию
Волгоградских чиновников оштрафовали почти на полмиллиона за небезопасные кладбища и свалки
Интерпол поймал волгоградца, четыре года скрывавшегося от полицейских в Италии
В Волгограде застроят бывший военный городок в Дзержинском
Волгоградцы за 11 месяцев проели и пропили 157 миллиардов рублей
В Волгограде малыш попал в больницу после удара током от гирлянды
Волгоградцу, спустившему штаны в автобусе, дали год исправительных работ
В Волгограде на зебре сбили школьника
Волгоградцев приглашают за подарками ручной работы на Никольскую ярмарку
Волгоградская область продала за рубеж промышленной продукции на полтора миллиарда рублей
Банда рецидивистов воровала металл с волгоградского завода грузовиками
В Астрахани поймали грабителя, нападавшего на женщин
В реконструкцию жд вокзала Волгограда вложат 1,6 миллиарда рублей
Обгоревшему на 95% пятикласснику из Волгограда нужна донорская кровь
Киноафиша приглашает на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история»
Волгоградский «Ротор» покинули три игрока
Три года тюрьмы получил житель Волгоградской области за интим с 13-летней школьницей
В 2019 году в Волгоградской области отремонтируют 200 километров дорог