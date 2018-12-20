Волгоградцы тратят на ЖКХ больше, чем на мясо

20 Дек. 19:12 2018-12-20T19:12:13+03:00

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По данным исследований треть своей зарплаты россияне тратят на еду. А если точнее 31,2%. Но у волгоградцев структура расходов несколько иная: наши люди на оплату услуг ЖКХ тратят больше, чем, например, на мясо. В цифрах, которые проводит Волгоградстат, коммунальные услуги занимают 9,5% от общего объема потребительских расходов. На бытовые услуги у волгоградских семей уходит 2,9% их дохода, на услуги связи - 2,6%, на проезд – 2,4%, на образование – 1,6%, на медицинские услуги – 1,3%.

Но, конечно, питание все равно одна их самых больших статей расходов. Хотя, по данным выборочного обследования, волгоградская семья в среднем тратит, например, на мясо и мясные продукты – 9,3% своего бюджета. Еще 6,2% уходит на молоко и молочные продукты, на хлебобулочные изделия и крупы - еще 5,4%.

- Из расходов на непродовольственные товары наибольшая доля приходилась на покупку одежды, белья и обуви – 8,9%, на покупку транспортных средств – 8,7%, медицинские товары, предметы гигиены – 5,8%, на мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода за домом – 5,6%, - рассказывают в ведомстве.