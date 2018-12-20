2018-12-20T19:12:13+03:00
Общество

Волгоградцы тратят на ЖКХ больше, чем на мясо

На третьем месте по расходам одежда, обувь и белье
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Мясо и мясные продукты занимают 9,3% бюджета волгоградской семьи.Мясо и мясные продукты занимают 9,3% бюджета волгоградской семьи.Фото: Алексей КОПАЕВ
Изменить размер текста:

По данным исследований треть своей зарплаты россияне тратят на еду. А если точнее 31,2%. Но у волгоградцев структура расходов несколько иная: наши люди на оплату услуг ЖКХ тратят больше, чем, например, на мясо. В цифрах, которые проводит Волгоградстат, коммунальные услуги занимают 9,5% от общего объема потребительских расходов. На бытовые услуги у волгоградских семей уходит 2,9% их дохода, на услуги связи - 2,6%, на проезд – 2,4%, на образование – 1,6%, на медицинские услуги – 1,3%.

Но, конечно, питание все равно одна их самых больших статей расходов. Хотя, по данным выборочного обследования, волгоградская семья в среднем тратит, например, на мясо и мясные продукты – 9,3% своего бюджета. Еще 6,2% уходит на молоко и молочные продукты, на хлебобулочные изделия и крупы - еще 5,4%.

- Из расходов на непродовольственные товары наибольшая доля приходилась на покупку одежды, белья и обуви – 8,9%, на покупку транспортных средств – 8,7%, медицинские товары, предметы гигиены – 5,8%, на мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода за домом – 5,6%, - рассказывают в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгоградской области самые большие долги по зарплате в ЮФО
Под Волгоградом иномарка виляла по дороге, пока не рухнула в овраг
В волгоградских поликлиниках создадут зональные онкоцентры
Новогодний Волжский: звездное небо, светодинамический фонтан и 3D-елка
На волгоградца, спилившего шесть уникальных дубов, завели уголовное дело
Астраханские пограничники поймали азербайджанца-педофила
В Волгограде на проезде Дорожников водитель фуры потерял киоск, который вез
Мельчают: иностранный поклонник выманил у астраханки 18 тысяч рублей
Будет сыпать три дня: на Волгоградскую область обрушится снегопад
В Волгограде три дня не будут ездить электрички в аэропорт
Как должникам за капремонт вернуть оплаченную коллекторам комиссию
Волгоградских чиновников оштрафовали почти на полмиллиона за небезопасные кладбища и свалки
Интерпол поймал волгоградца, четыре года скрывавшегося от полицейских в Италии
В Волгограде застроят бывший военный городок в Дзержинском
Волгоградцы за 11 месяцев проели и пропили 157 миллиардов рублей
В Волгограде малыш попал в больницу после удара током от гирлянды
Волгоградцу, спустившему штаны в автобусе, дали год исправительных работ
В Волгограде на зебре сбили школьника
Волгоградцев приглашают за подарками ручной работы на Никольскую ярмарку
Волгоградская область продала за рубеж промышленной продукции на полтора миллиарда рублей
Банда рецидивистов воровала металл с волгоградского завода грузовиками
В Астрахани поймали грабителя, нападавшего на женщин
В реконструкцию жд вокзала Волгограда вложат 1,6 миллиарда рублей
Обгоревшему на 95% пятикласснику из Волгограда нужна донорская кровь
Киноафиша приглашает на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история»
Волгоградский «Ротор» покинули три игрока
Три года тюрьмы получил житель Волгоградской области за интим с 13-летней школьницей
В 2019 году в Волгоградской области отремонтируют 200 километров дорог