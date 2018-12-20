2018-12-20T18:35:30+03:00
Общество

Новогодний Волжский: звездное небо, светодинамический фонтан и 3D-елка

Улицы города уже украсили километры гирлянд
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волжский уже сияет огнями. Фото администрации Волжского.Волжский уже сияет огнями. Фото администрации Волжского.
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Волжский день за днем становится все ярче: уже километры гирлянд украшают улицы города, а в парках и скверах ставят светодиодные консоли и фигуры.

- В этом году в Волжском главная городская ёлка будет высотой 18 метров. И у нее будет необычное светодиодное шоу, которое длится более 30 минут. Здесь же разместили световые фигуры сказочных персонажей, - рассказывает помощник главы города Екатерина Иванченко. - А на площади Строителей волжан будут встречать световые пряничные домики на фоне ярких деревьев, украшенных светодиодными огнями.

На улице Коммунистической коммунальщики разместили 17 световых растяжек «Старый город». Еще 316 консолей «Салют» появились на проспекте Ленина, улице Карбышева. На кольце украсили гирляндами живые ели и поставили светящуюся карету.

Фото администрации Волжского.

Фото администрации Волжского.

Новогодние ели украшены в парках «Волжский» и «ВГС», на площади в 18 микрорайоне.

- В парке «ВГС» в ближайшие дни смонтируют «звездное небо» – светодиоды разместят вдоль аллеи фонтанов. Световые объекты украсят и новую парковую зону между 30 и 37 микрорайонами, где установят 26 консолей и необычный светодинамический фонтан, - уточняют в администрации Волжского.

А на разделительной полосе на площади Ленина появились световые фигуры музыкантов.

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