2018-12-20T16:55:45+03:00
Происшествия

На волгоградца, спилившего шесть уникальных дубов, завели уголовное дело

«Дровосека» сдала полиции бдительная соседка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Понятное дело, что зимой многие волгоградцы, которые отапливают дома дровами, наведываются в лес за валежником. Но одно дело собирать сухостой, другое - спилить крепкие многолетние дубы, которые к тому же находятся на территории заповедника. Так, 47-летний житель Урюпинска повадился за дровами в «Черничкин сад» (особо охраняемая природная территория – памятник природы регионального значения). Это заметила пенсионерка, живущая по соседству, и рассказала о «горе-дровосеке» в полиции. Как показала проверка Урюпинской межрайонной прокуратуры, мужчина действительно спилил 6 сырорастущих дубов (общим объемом 6,3 кубических метра и 1,3 кубических метров). Ущерб составил 1 миллион 200 тысяч рублей.

На основании материалов проверки Урюпинской прокуратуры Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев в особо крупном размере.

- Расследование уголовного дела проводится МО МВД России «Урюпинский». Ход и результаты расследования уголовного дела взяты Урюпинской межрайонной прокуратурой на контроль, - уточняют в пресс-службе ведомства.

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