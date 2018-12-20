2018-12-20T16:15:26+03:00
Происшествия

Астраханские пограничники поймали азербайджанца-педофила

Мужчину год искала полиция его государства
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На границе России задержали опасного преступника, которого почти год искала полиция Азербайджана. Поймали его сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, когда мужчина попытался въехать в Россию из Казахстана.

49-летнего азербайджанца разыскивали за совершение серьезного преступления: его обвиняют в том, что он вступил в половую связь с девочкой, которой не исполнилось даже 16 лет. На него в Азербайджане завели уголовное дело. Однако, пока шло следствие ему удалось сбежать за границу, где он и скрывался все это время.

Задержали педофила на железнодорожном пункте пропуска «Аксарайский», уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. - Иностранца передали сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий.

Как отмечают в ведомстве, всего в 2018 году пограничники задержали свыше 70 лиц, которые находлились в межгосударственном и федеральном розыске.

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