В Волгограде на проезде Дорожников водитель фуры потерял киоск, который вез
Неожиданное препятствие образовалось сегодня, 20 декабря, на проезде Дорожников в Дзержинском районе Волгограда. Около обеда фура въехала под мост, но груз, который она везла на платформе, не вписался по высоте. Киоск, а везла машина именно его, съехал с платформы и остался на земле. А водитель отправился дальше, даже не остановившись.
Как рассказали "КП-Волгоград" в в ГУ МВД по Волгоградской области, кусок шифера, отлетевший от крыши павильона, угодил в ехавшую позади машину. К счастью, никто не пострадал.
Остальные участники движения попали в пробку. Водителя сотрудники ГИБДД разыскали и созвонились с ним. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и степень отвественности дальнобойщика.
Возможно, но маловероятно, что водитель не заметил потерю груза. Но скорее всего, мужчина просто испугался ответственности.