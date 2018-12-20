В Волгограде на проезде Дорожников водитель фуры потерял киоск, который вез

20 Дек. 15:35 2018-12-20T15:35:08+03:00

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Неожиданное препятствие образовалось сегодня, 20 декабря, на проезде Дорожников в Дзержинском районе Волгограда. Около обеда фура въехала под мост, но груз, который она везла на платформе, не вписался по высоте. Киоск, а везла машина именно его, съехал с платформы и остался на земле. А водитель отправился дальше, даже не остановившись.

Как рассказали "КП-Волгоград" в в ГУ МВД по Волгоградской области, кусок шифера, отлетевший от крыши павильона, угодил в ехавшую позади машину. К счастью, никто не пострадал.

Остальные участники движения попали в пробку. Водителя сотрудники ГИБДД разыскали и созвонились с ним. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и степень отвественности дальнобойщика.

Возможно, но маловероятно, что водитель не заметил потерю груза. Но скорее всего, мужчина просто испугался ответственности.