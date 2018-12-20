2018-12-20T14:58:50+03:00
Происшествия

Мельчают: иностранный поклонник выманил у астраханки 18 тысяч рублей

Женщина отдала их на растаможивание «подарков»
Екатерина МАЛИНИНА
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Мошенник решил заработать на малом.Мошенник решил заработать на малом.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В сети очень много женихов-аферистов (также, как и женщин). Лучше всего дамы расстаются с деньгами ради иностранных кавалеров. Еще одна жертва – в Астрахани. Правда, мужчина оказался совсем не требовательным - согласился на 18 тысяч рублей.

Все началось со знакомства на специальном сайте. Астраханке написал очень симпатичный житель Великобритании. Он рассказал, что очень одинок в этом мире. Его супруга погибла в аварии и теперь он не знает, как жить дальше. В ходе общения выяснилось, что именно астраханка вернула ему надежду. Он признался в любви к русской женщине и от избытка чувств отправил ей дорогие подарки: сотовый телефон, планшет, духи и деньги в размере тридцати тысяч фунтов.

Но презент застрял на таможне. Для растаможивнаия нужно заплатить 500 долларов. Таких денег у женщины не нашлось. И англичанин согласился на 300, мол, 200 добавит по его просьбе курьер.

Астраханка позвонила курьеру, перевела 18000 рублей. Но посыльный сообщил, что не успел забрать сумму – банки в субботу не работают. Дама в первый раз засомневалась и отменила перевод. Но после чудесных комплиментов и заверения в вечной любви, снова отправила деньги, которых больше не увидела. Как и своего кавалера и курьера.

Астраханка отправилась в полицию писать заявление. По факту возбудили уголовное дело по статье мошенничество.

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