Будет сыпать три дня: на Волгоградскую область обрушится снегопад

20 Дек. 14:42 2018-12-20T14:42:37+03:00

А потом вся эта снежная масса начнет таять

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Всем, наверняка, хочется, чтобы на Новый год шел легкий снежок, а земля была укрыта белым «одеялом». Но у погоды обычно свои планы. Да, в ближайшие дни Волгоградскую область засыплет снегом, правда, потом потеплеет и всю эту красоту смоет дождем. Такие прогнозы дают в Волгоградском Гидрометцентре.

В пятницу, 21 декабря, юго-восточный ветер принесет в регион осадки и с неба на Волгоград посыплются снежные зерна. При этом температура воздуха: ночью -4...-9ºС, местами до -13ºС; днем -3…-8ºС.

В субботу, 22 декабря, Волгоградскую область продолжит засыпать снегом. Но столбик термометра при этом днем поднимется до 0…-5 градусов. Местами ожидается туман и гололедно-изморозевые явления. Вечер при этом кое-где усилится до 15 метров в секунду.

Утро воскресенья, 23 декабря, вновь порадует волгоградцев мокрым пушистым снегом. Но уже к полудню температура воздуха начнет повышаться до плюсовых отметок -1…+4ºС, и снег плавно перейдет в дождь.

Но не спешите расстраиваться: до Нового года погода еще несколько раз переменится, будут еще и морозы и свежий снежок.