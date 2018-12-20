2018-12-20T14:21:36+03:00
Общество

В Волгограде три дня не будут ездить электрички в аэропорт

На перегоне Бетонная - Гумрак будут вести ремонтные работы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Электрички в аэропорт не будут ездить с 24 по 27 декабря. Учтите!Электрички в аэропорт не будут ездить с 24 по 27 декабря. Учтите!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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На перегоне Бетонная - Гумрак в Волгоградском регионе Приволжской железной дороги запланированы ремонтно-путевые работы. Они рассчитаны на три дня - с 24 по 27 декабря. Из-за этого временно изменится маршрут следования пригородных поездов, курсирующих по направлениям Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Привжд.

В частности:

- электричка № 6708/6707 будет ездить по маршруту Шпалопропитка – Волгоград-1 (со станции Шпалопропитка она отправляется в 15:08, на станцию Волгоград-1 прибывает в 15:58);

- № 6712/6711 также будет ездить между этими станциями (отправление с Шпалопропитки в 17:50, прибытие на Волгоград-1 в 18:40);

- № 6726/6725 отправится со станции Шпалопропитка в 18:28, в 19:20 прибудет на станцию Волгоград-1;

- № 6746/6745 будет курсировать в обратном направлении - по маршруту Волгоград-1 – Шпалопропитка (отправление с Волгоград-1 в 20:51, на станции Шпалопропитка - в 21:41);

- № 6736/6735 отправляется с Волгоград-1 в 21:19, прибывает на станцию Шпалопропитка в 22:09.

- Пригородный электропоезд № 6702 Аэропорт – Волгоград-1 в эти дни вообще курсировать не будет. На время он выводится из графика движения, - добавляют в Привжд.

Пассажирам следует учесть изменения в расписании при планировании поездок.

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