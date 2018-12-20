Как должникам за капремонт вернуть оплаченную коллекторам комиссию

20 Дек. 14:18 2018-12-20T14:21:14+03:00

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Прокуратура Волгоградской области признала незаконным договор между Фондом капремонта и ООО «МКС». Коллекторы не имели права рассылать письма, а уж тем более, требовать комиссию. Сколько человек перечислило компании 1120 рублей, пока неизвестно. Но с учетом, что 24 миллиона заплатили как раз через «квитанции» МКС, то общая сумма комиссии будет не маленькой. Прокуратура считает, что волгоградцы должны обращаться за деньгами в Фонд капремонта. В самом Фонде уверены, что это не их забота: все вопросы к ООО «МКС». «Комсомолка» узнала, как действовать жителям, чтобы вернуть средства.

- Я бы советовала волгоградцам обращаться сразу в две организации: и в Фонд капремонта, и в ООО «МКС», - Татьяна Текучева, руководитель Регионального общественного контроля. - Текст может быть идентичным. В нем нужно прописать, что вы требуете возврата денежных средства, полученных ими в рамках договора, который оспорен прокуратурой Волгоградской области. Неизвестно, где быстрее вам ответят и какая организация займется возвратом денег. Если вдруг вам откажут, и вы пойдете в суд, у вас будет письменное подтверждение, что вы писали и там и там. У суда не будет формальных причин для отказа из-за несоблюдения процедуры. С собой в суд нужно будет взять заявление, квитанцию, документ о праве собственности и платежный документ. На первом заседании у вас попросят оригиналы, так что проследите, чтобы они у вас были.