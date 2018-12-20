2018-12-20T12:14:46+03:00
Общество

Волгоградских чиновников оштрафовали почти на полмиллиона за небезопасные кладбища и свалки

Роспотребнадзор подвел итоги проверок работы муниципальных служащих
Екатерина МАЛИНИНА
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Большинство штрафов выписали в адрес муниципальных образований.Большинство штрафов выписали в адрес муниципальных образований.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Роспотребнадзор проверяет не только больницы, садики, школы и кафе. Изучают они и работу чиновников. Реагируют на жалобы, выезжают и с плановыми проверками. Как сообщает волгоградское управление ведомства, за второе полугодие 2018 года они 13 раз отправились с ревизией в адимнистрации разных районов Волгоградской области.

Среди самых частых нарушений: ненадлежащее содержание кладбищ, неправильное их размещение. Большие вопросы и к тому, как устроены свалки. Мусорки нарушают экологические требования. Не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических норм общественные помещения и даже транспорт.

Как сообщили "КП-Волгоград" в Роспотребнадзоре по Волгоградской области, всего ревизоры составили 19 протоколов об административном правонарушении. Чиновников наказали на 425 тысяч рублей, из них на юридические лица (муниципальные образования) – 410 тысяч рублей, на конкретных служащих – 6 тысяч рублей.

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