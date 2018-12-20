2018-12-20T11:42:25+03:00
Происшествия

Интерпол поймал волгоградца, четыре года скрывавшегося от полицейских в Италии

В 2014 году мужчина избил знакомого
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину на родине ждет суд.Мужчину на родине ждет суд.
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Обычно за границу от закона сбегают либо олигархи, либо оппозиционеры. Но из Волгограда в Италию убежал средней руки предприниматель. Ему удавалось скрываться 4 года.

Мужчину арестовали в Краснооктябрьском районе Волгограда в 2014 году, когда он до полусмерти избил знакомого во время бытовой ссоры. 40-летнему волгоградцу предъявили обвинение в причинение тяжких телесных повреждений. Но суд отпустил мужчина на время следствия под подписку о невыезде. Чем волгоградец и воспользовался. При первой же возможности он сбежал за границу.

Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, беглеца объявили в международный розыск. Его поиском занялся в том числе и Интерпол. Его сотрудники и задержали мужчину в городе Бергамо, в Италии, где он спокойно жил на протяжении четырех лет.

Сейчас решается вопрос с документами. В ближайшее время мужчину экстрадируют на родину, где будут судить.

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