2018-12-20T10:51:22+03:00
Общество

В Волгограде застроят бывший военный городок в Дзержинском

Вместе с жилым комплексом появятся объекты социнфраструктуры
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Скоро начнется стройка. Фото: Татьяна РАСЮКСкоро начнется стройка. Фото: Татьяна РАСЮК
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Большой жилой комплекс с подземными паркингами, школой, поликлиникой и несколькими детскими садами появится через несколько лет в Дзержинском районе Волгограда на месте бывшего военного городка. Накануне утвердили проект планировки и межевания территории, расположенной юго-восточнее пересечения проспекта Жукова и улицы Землячки. Помимо новых жилых кварталов построят также транспортно-пересадочный узел и подземный пешеходный переход в районе улицы Симонова.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, согласно документам на месте военного городка построят несколько жилых кварталов. В проекте предусмотрены подземные паркинги, зеленые зоны, детские и спортплощадки. И, разумеется, сделает застройщик внутриквартальные проезды, тротуары, освещение. В микрорайоне также должны построить котельные, школы и несколько садиков, поликлиники. Проект собираются воплощать в жизнь в два этапа: сначала дома, потом - социальная инфраструктура.

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