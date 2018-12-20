2018-12-20T10:26:46+03:00
Общество

Волгоградцы за 11 месяцев проели и пропили 157 миллиардов рублей

Оборот розничной торговли увеличился на два процента
Екатерина МАЛИНИНА
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Пока на несъедобные товары мы тратим чуть больше.Пока на несъедобные товары мы тратим чуть больше.Фото: Юлия ЕРМАКОВА
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Волгоград хоть и имеет репутацию бедного города, но судя по тому, сколько мы тратим в магазинах, не такие мы и нищие. Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2019 года составил 347,3 миллиарда рублей. Это даже больше, чем прошлогодняя цифра – на 2 процента.

Как ообщает Волгоградстат, на продукты, напитки, табак жители Волгоградской области потратили 157,9 миллиардов рублей. А вот одежды, косметики и прочих несъедобных товаров накупили на 189,4 миллиардов. Это еще раз подтверждает, что на еду мы тратим почти треть наших доходов.

Больше всего на нас наварился крупный бизнес. На его долю приходится 53 процента всего оборота. Вклад небольших предпринимателей и средней руки фирм в общую долю составил 40 процентов. Ярмарки и рынки продали товаров на всего 23 миллиарда рублей.

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