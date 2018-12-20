В Волгограде малыш попал в больницу после удара током от гирлянды

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-20T10:47:57+03:00

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Звонок на «скорую» с улицы Фруктовая в Кировском районе поступил около обеда 18 декабря. Женщина сообщила, что ее сына ударило током.

В этот день мальчик был дома, а не в детском саду. Квартиру хозяева украсили к Новому году накануне. Развесили и гирлянды. За одну из них и схватился трехлетний малыш. Его ударило током и он упал без сознания. Ребенка медики детской реанимации отвезли в больницу №7 с диагнозом «электротравма». Сейчас он находится на лечении.

Следственные органы выясняют все обстоятельства ЧП. Напряжение в обычной новогодней гирлянде совсем не большое – максимум 12 V. Но не исключено, что ребенок взялся за оголенные провода возле вилки, где напряжение уже все 220 V.

Сотрудники МЧС Волгоградской области настоятельно рекомендуют проверять техническое состояние электрических новогодних украшений. Покупайте те, на которые есть документы. Гирлянды должны быть сертифицированы. Если вы увидели неисправность (нагрелись или оголились провода, мигают лампочки), обесточьте иллюминацию.

Не рекомендуют спасатели и обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью. запрещено использовать временную электропроводку.