Волгоградцу, спустившему штаны в автобусе, дали год исправительных работ

СЕГОДНЯ 09:21 2018-12-20T09:21:26+03:00

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Советский районный суд на днях озвучил приговор 25-летнему волгоградцу. Молодому человеку дали год исправительных работ за хулиганское поведение в автобусе.

Пьяная компания 26 мая ехала в автобусе из центра в Советский район. Три парня и девушка до этого отдыхали в кафе, так что были в прекрасно расположении духа. Это вылилось в песни на весь салон, громкий смех, пошлые шуточки. Во время одного их диалогов участник решил похвастаться перед девицей своим достоинством. Снял штаны и продемонстрировал их содержимое не только собутыльнице, но и всем, кто в субботу вечером оказался в автобусе. Когда пассажиры возмутились такой выходкой, то их обложили матом.

Четверо друзей вышли на одной из остановок в Советском районе. А кондуктор и водитель вызвали сотрудников полиции.

Бесштанного хулигана нашли. Молодой человек так и не смог объяснить, зачем он оголился - был слишком пьян и не помнил, как добрался до дома. Свою вину признал и раскаялся. Так что суд учел положительные характеристики волгорадца и приговорил к исправительным работам на год. Так же у него будут удерживать 15 процентов зарплаты в пользу государства.