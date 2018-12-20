2018-12-20T09:14:31+03:00
Происшествия

В Волгограде на зебре сбили школьника

Он с ушибами попал в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Скорая отвезла ребенка в больницу. Фото: Алена КузьминаСкорая отвезла ребенка в больницу. Фото: Алена Кузьмина
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Авария произошла 19 декабря в 13-15 в Ворошиловском районе Волгограда. Девятилетний мальчишка возвращался после уроков из школы. Он начал переходить улицу Кузнецкую по пешеходном переходу. Но успел сделать всего пару шагов. Его сбил 26-летний водитель на «Форде Транзит» - не успел вовремя отреагировать на пешехода.

Волгоградец сразу же вызвал скорую и сотрудников ГИБДД. Он вместе с очевидцами пытался помочь школьнику. Приехавшие медики отвезли мальчика в больницу. У него ушибы.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

Напомним, неделю назад в Ворошиловском районе под колеса машины попал 13-летний мальчик. Он переходил дорогу на «зеленый» - торопился в школу. Водитель белого «Мерседеса» сбил ребенка и скрылся. Сейчас школьник до сих пор в тяжелом состоянии. А нарушитель находится в СИЗО.

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