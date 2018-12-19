Волгоградцев приглашают за подарками ручной работы на Никольскую ярмарку

19 Дек. 21:55 2018-12-19T21:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградцы вовсю готовятся к новогодним праздникам: закупают продукты, подарки… Тем, кто еще не придумал, что подарить родным и близким, но хочет чего-то оригинального, советуем посетить благотворительную Никольскую ярмарку. 19 декабря (ко дню памяти Святителя Николая Чудотворца) она открылась на приходе преподобного Сергия Радонежского в Волгограде. Здесь вы сможете купить подарки ручной работы: елочные украшения в технике декупаж, вязаные вещи, игрушки и куклы-тильды, рождественские венки, декор и предметы интерьера.

- Кстати в продаже есть и съедобный сувенир, которым можно также украсить интерьер или елку, – выполненный по традиционному рецепту и пряник из козульного теста, который хранится в течение года. Секретами профессиональной выпечки и росписи глазурью с прихожанами поделилась мастер, которая учила делать пряники монахинь Дубовского монастыря, - рассказывает один из организаторов благотворительной акции Ольга Пржегорлинская.

Средства, собранные в ходе Никольской ярмарки, пойдут на благотворительность. Ярмарка на территории храма преподобного Сергия Радонежского продолжит работу 23 декабря с 9.00 до 12.00.