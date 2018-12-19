Волгоградская область продала за рубеж промышленной продукции на полтора миллиарда рублей

19 Дек. 16:52 2018-12-19T16:52:26+03:00

Изменить размер текста: A A

После застойных времен волгоградская промышленность постепенно оживает. Это не предположение, это факт, подтвержденный цифрами. Так, по данным Федеральной таможенной службы, за 10 месяцев этого года промышленные предприятия Волгоградской области продали за рубеж продукции более, чем на 1,5 миллиарда рублей. Это на 148% больше, чем за такой же период 2017-го.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете промышленности и торговли, больше всего объемы экспорта нарастили областные производители металлов и изделий из них - в 2,2 раза. На 23,5% вырос экспорт у компаний нефтеперерабатывающего комплекса, на 18,4% —предприятия химической отрасли, на 16,4% - производители машин, оборудования и транспортных средств. Кстати, особым спросом сейчас пользуется подшипники, произведенные в нашем регионе (их экспорт вырос на 74%) и оборудование для упаковки (объем вырос на 26,6%). Их химической продукции в основном на экспорт идет технический углерод и твердая каустическая сода.

- Среди металлургических предприятий лидерами поставок на внешние рынки стали производители труб — они отгрузили за рубеж продукции более чем на 440 миллионов долларов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - уточняют в облкомпроме. - На 83% больше поставлено за рубеж изделий из черных металлов, на 67,6% — стальных тросов и канатов, на 56% — емкостей из черных металлов. Также в 1,5 раза вырос экспорт самих металлов (полуфабрикатов легированной и нелегированной стали, прутков и листового проката).

Поставляют волгоградскую промышленную продукцию более, чем в 50 стран мира.