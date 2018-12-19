Банда рецидивистов воровала металл с волгоградского завода грузовиками

19 Дек. 16:36 2018-12-19T16:36:36+03:00

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Во вторник, 18 декабря, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области и бойцы Росгвардии повязали преступную банду, состоявшую из четверых волгоградцев. На время расследования они находятся под стражей.

Не так давно правоохранительным органам стало известно, что группа лиц совершает настоящие набеги один из городских заводов. Мужчины, не стесняясь, приезжали на грузовиках и в больших количествах вывозили черный металл, который впоследствии сдавали ради прибыли. По предварительной версии, они заработали сто тысяч рублей. Но следствие идет, могут всплыть новые подробности.

Уже известно, что все четверо сидели в тюрьме, причем за особо тяжкие преступления.

- В отношении подозреваемых следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Кража», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.