В Астрахани поймали грабителя, нападавшего на женщин

19 Дек. 16:26 2018-12-19T16:26:06+03:00

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Вечером 18 декабря в полицию Астрахани пришла перепуганная 36-летняя женщина. Она рассказала, что на одной из улиц Советского района к ней подбежал молодой человек, приставил к ней нож и потребовал деньги. Астраханка отдала ему все, что было у нее в кошельке. В полиции она подробно описала грабителя.

Не прошло и часа, как в ту же дежурную часть пришла еще одна жертва этого грабителя. На этот раз преступник забрал напал на 23-летнюю девушку. По описанию это явно был один и тот же мужчина.

Описание преступника разослали всем патрулям, и уже вскоре один из нарядов заметил схожего мужчину на улице того же района. Едва стражи порядка подошли к нему для проверки документов, он рванул убегать. Но полицейские его догнали и доставили в отделение.

- Задержанным оказался 28-летний житель Камызякского района. Парень уже был неоднократно судим за различные преступления. Астраханки опознали грабителя. При досмотре в карманах у него нашли все деньги, которые он украл у женщин. Парню ничего не оставалось, как во всем сознаться, - уточнили в ГУ МВД по Астраханской области.

На него завели уголовное дело по статье «Разбой». Молодой человек находится под стражей.