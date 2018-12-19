В реконструкцию жд вокзала Волгограда вложат 1,6 миллиарда рублей

19 Дек. 15:23 2018-12-19T15:46:19+03:00

Изменить размер текста: A A

К Чемпионату мира по футболу железнодорожная инфраструктура в Волгоградской области сильно преобразилась. Но на этом обещают не останавливаться, а продолжить работу по обновлению и в 2019-м. Об этом заявил начальник ПривЖД Сергей Альмеев.

- На данный момент общий объем инвестиционных вложений составляет 8,8 миллиардов рублей. Сейчас мы завершаем реконструкцию вокзала в Волгограде. По проекту выполняется ремонт пассажирских платформ, завершается реставрация фасада и внутренних интерьеров здания вокзала, обновляются коммуникации, - рассказывает Сергей Альмеев.

И уточняет, что особое внимание уделяется обустройству пандусов, съездов и подъемников, чтобы маломобильные граждане чувствовали себя на вокзале комфортно.

Напомним, что в здании также установят систему «Умный вокзал», которая контролирует работу инженерных систем, отвечающих за температуру воздуха, освещенность и подачу воды.

- Кроме того идет комплексная реконструкция участка Максим Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла, реконструкция станций Гумрак и имени Максима Горького, - уточняет начальник Привжд.