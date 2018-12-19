Обгоревшему на 95% пятикласснику из Волгограда нужна донорская кровь

19 Дек. 15:21 2018-12-19T15:22:24+03:00

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В социальных сетях со скоростью света распространяется информация о том, что обгоревшему на 95% пятикласснику из Волгограда срочно нужна помощь. «Сейчас ребёнка держат в искусственной коме, ему необходимы постоянные переливания крови» - говорится в сообщении.

Трагедия произошла днем 14 декабря в Советском районе. Максим Мавлев вернулся домой из школы. Никого дома не было. Мальчик очень любил радиокружок, на его балконе была целая мастерская. Именно там во время попытки что-то смастерить случилось возгорание.

- Вместо того, чтобы уйти, ребенок позвонил маме, сказал о пожаре и пытался самостоятельно затушить огонь. Но не получилось. Когда мама подоспела на помощь, он уже был в критическом состоянии, - рассказала КП-Волгоград старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Пострадавшего госпитализировали сначала в 7-ую больницу, потом в 25-ую. Его ввели в кому, срочно нужна донорская кровь. Сдать ее можно по адресу: улица Землячки №74, обязательно указав, что это для 11-летнего Максима Мавлева.