Киноафиша приглашает на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история»

19 Дек. 14:35 2018-12-19T14:35:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии нового года интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» проведут закрытый пресс-показ комедии «1+1: Голливудская история» от режиссера Нила Бёргера. Генеральный партнер мероприятия в Волгограде – кинотеатр «Синема 5».

Премьера фильма в России состоится 10 января 2019 года. Волгоградцы смогут увидеть фильм уже в декабре. Спецпоказ пройдет 25 декабря в кинотеатре «Синема 5» (бульвар 30-летия Победы, 21). Сбор гостей в 19:00, начало фильма в 19:30.

О ФИЛЬМЕ

Нью-Йорк. Роскошные апартаменты в Нижнем Манхэттене. Одинокий миллиардер интервьюирует соискателей на должность личного помощника. Среди кандидатов - бывшие искусствоведы и матери- героини, лощеные аферисты, профессиональные жены и просто какие-то городские сумасшедшие. Каждый готов на все, лишь бы поселиться в высотке бок-о-бок с одним из самых влиятельных людей Большого яблока.

Но очередное интервью внезапно прерывает случайный гость. Ему абсолютно все равно на то, что здесь происходит, ему, честно говоря, вообще все равно на все, кроме своей семьи. Сейчас он получит подпись и свалит подальше. Но миллиардер не планирует его отпускать.

Так начинается история самой необычной и знаменитой дружбы в современном кино.

Режиссеры из разных стран пробовали взглянуть на нее по-своему, и лишь в Голливуде, благодаря выдающимся актерам – номинанту на премию «Оскар» Брайну Крэнстону, известному комику Кевину Харту, лауреату премии «Оскар» Николь Кидман - и обновленному сценарию, она обрела невиданную глубину и стала настоящей комедией.

Категория 16+.

На правах рекламы.