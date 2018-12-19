Три года тюрьмы получил житель Волгоградской области за интим с 13-летней школьницей

19 Дек. 14:08 2018-12-19T14:09:33+03:00

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Все началось с виртуальной переписки: 20-летний житель Клетского района познакомился в Сети с 13-летней школьницей. Молодой человек точно знал, сколько ей лет, но это его не остановило. После интернет-общения он пригласил девочку на встречу. Та, видимо, влюбилась в парня, а он этим грязно воспользовался.

- Установлено, что 20-летний парень регулярно приглашал к себе домой школьницу, где вступал с ней в половую связь. Факт нарушения половой неприкосновенности был вскрыт медиками при осмотре девочки. Врачи сразу же сообщили об этом в правоохранительные органы. В ходе доверительной беседы потерпевшая рассказала стражам порядка о «взрослых» отношениях с местным жителем, - рассказала КП-Волгоград старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая.

На педофила завели уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Ему дали три года колонии общего режима.