В 2019 году в Волгоградской области отремонтируют 200 километров дорог

19 Дек. 13:42 2018-12-19T13:44:57+03:00

Всего за пять лет на трассы потратили 40 миллиардов рублей

Изменить размер текста: A A

Декабрь – время подведения итогов 2018-го и обсуждения новых планов на 2019-ый. На повестке дня у властей, экспертов и общественников на заседании в Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии стали дороги. За последнее пять лет на них потратили 40 миллиардов рублей – это 1,6 тысяч километров новых или отремонтированных магистралей.

Среди главных достижений уходящего года выделили строительство 22 объектов в сельской местности общей протяженностью 120 километров. Новые дороги появились в десяти районах области. Помимо этого на региональные субсидии отремонтировали 83 километра важных магистралей, соединяющих город-герой с Михайловкой, Камышином, Урюпинском. Не обделили вниманием новый терминал.

- Помимо этого для пассажиров открылся терминал С2 для внутренних авиалиний, построена железнодорожная ветка «Аэропорт — Гумрак» с посадочной платформой в воздушной гавани. В Советском районе Волгограда построена новая платформа «Университетская», в Центральном — реконструирована платформа «Мамаев курган». Модернизированы в соответствии с современными требованиями железнодорожный и пригородный вокзалы, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Но этого лишь начало. В будущем году власти пообещали отремонтировать почти двести километров дорог: 147 из них – в области, 35 – в Волгограде, 16 – в Волжском.