За гибель ребенка в выгребной яме под Волгоградом ответит владелица кафе

19 Дек. 13:20 2018-12-19T20:31:53+03:00

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Шестилетний первоклассник из Быково Саша Фукин погиб в начале сентября 2018-го: мальчик упал в выгребную яму рядом с кафе «У Юры» и утонул. Вину за смерть ребенка понесет 40-летняя владелица заведения. В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи выяснили, что с 2012 года обвиняемая держала продуктовый магазин и закусочную. Чтобы объекты функционировали, она наняла рабочих, те вырыли септик.

- 4 сентября 2018 года бизнес-леди обнаружила, что на сточной яме отсутствует люк, в связи с чем она попросила знакомого накрыть отверстие септика фрагментом древесно-стружечной плиты. Буквально на следующий день произошла трагедия – хрупкий лист ДСП не выдержал веса вставшего на него 6-летнего ребенка. Мальчик провалился в жижесборник, - рассказала КП-Волгоград старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая.

Тело ребенка нашли лишь спустя четыре часа, он утонул. Прокуратура Быковского района утвердила обвинение, дело передали в суд, но женщина вину свою не признает.