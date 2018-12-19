«Ленту» оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу волгоградцам просроченного молока
Партия просроченного молока на прилавке популярного магазина обошлась владельцу дорого – 300 тысяч рублей. Именно такой штраф выписали владельцу «Ленты» по улице Космонавтов в Волгограде сотрудники Роспотребнадзора.
Внеплановую проверку организовали по жалобе посетителей. Пришлось это на 29 августа 2018 года. На место сразу же отправились специалисты.
- В торговом комплексе ООО «Лента» находилось в реализации молоко питьевое пастеризованное, массовой долей жира 3,2% «Любаня из Кубани», изготовителя ООО «МолПромКубань» фермерский продукт, объемом 1000 мл, в стеклянной бутылке, с датой изготовления 21 августа со сроком годности 7 суток. Данное молоко было реализовано потребителю 29 августа 2018г, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.
Опасное молоко с прилавков убрали и выписали постановление. В силу оно еще не вступило.