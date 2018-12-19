Остановку «Горная Поляна» на юге Волгограда перенесут за перекресток

19 Дек. 12:07 2018-12-19T12:12:58+03:00

На транспортную схему это никак не повлияет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Только один пункт перекочует на новое место – тот, что стоит на правой полосе в направлении центра

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Для удобства как общественного транспорта, так и пассажиров власти Волгограда решили перенести остановку «Горная Поляна» в Советском районе. Процесс в полном разгаре. До этого пункт находился на пересечении улиц 64 Армии и Григория Засекина по стороне движения к центру города. Сейчас его перевозят за перекресток.

Никаких изменений в схему движения автобусов, троллейбусов и маршруток такая перестановка не повлечет. Просто садиться придется в другом месте.

- Изменения в расположении остановочной площадки затронут опорные маршруты автобусов - №2, №25, №77, №85, №95, а также будут актуальны для вспомогательных маршрутов №3с, №4к, №8с, №46а, №70а, №58. Остановка общественного транспорта «Горная Поляна» в направлении южной части Волгограда остается без изменений, - уточнили КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Таким образом повысится пропускная способность развязки, разгрузится правая полоса.