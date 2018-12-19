За год в аэропорту Волгограда на наличие опасных болезней проверили 60 тысяч человек

19 Дек. 11:38 2018-12-19T11:38:32+03:00

Это 24 вида инфекций, среди них оспа, холера, чума и несколько видов лихорадки

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Роспотребнадзор Волгоградской области отчитался о санитарно-карантинной ситуации в аэропорту Волгограда за 2018 год. Специалисты добросовестно проверяли всех посетителей воздушной гавани на наличие опасных инфекций, среди которых такие страшные как оспа, холера, чума и несколько видов лихорадки.

Завезти их могли из разных стран, поэтому по всей России особенно тщательно наблюдали за чартерными и регулрными рейсами и 30 государств. За указанный период осмотрели почти 700 самолетов, побывавших в аэропорту города-героя. В обследование входило измерение температуры, опросы пассажиров. Все в круглосуточном режиме.

- Провели дистанционную термометрию 59392 пассажирам и членам экипажа. По результатам больных с подозрением на инфекционное заболевание не выявлено, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.

Помимо болезней не пытались привезти в Волгоград и опасных грузов.