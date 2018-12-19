В Волгограде 726 домов заключили прямые договоры с «Концессией водоснабжения»

19 Дек. 11:12 2018-12-19T11:39:00+03:00

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Возможностью расторгнуть договор с управляющими компаниями и платить за услуги водоснабжения непосредственно поставщику уже воспользовались жильцы 726 многоквартирных домов в Волгограде. Это данные на конец ноября 2018 года.

Новый закон в сфере ЖКХ пришелся по душе многим, ведь он гарантирует, что каждая копейка за ту же воду пойдет на счет ресурсоснабжающей организации, а не в чей-то карман, как это часто бывало раньше. Такая же ситуация и с другими услугами.

- Фактически прямых договоров значительно больше, ведь прямой договор на поставку питьевой воды имеется и со всеми собственниками индивидуальных жилых домов, которых в Волгограде почти 54 тысячи. Что касается подачи тепла и горячей воды, то уже 1264 многоквартирных жилых дома заключили договор с ООО «Концессии теплоснабжения», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе «Концессии водоснабжения».