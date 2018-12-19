Под Волгоградом муниципальное имущество на 20 миллионов незаконно перешло частнику

19 Дек. 10:37 2018-12-19T11:41:08+03:00

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Несколько лет шли судебные тяжбы относительно многомиллионного имущества, которое по незаконной схеме перешло из рук муниципалитета в частное владение. На этот раз арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования прокуратуры Волгоградской области.

Сделка по отчуждению произошла 10 июня 2016-ого: МУП «Жилищное хозяйство» претерпело серьезную реорганизацию, после чего 15 зданий общей площадью больше двух тысяч квадратных метров и 17 автомобилей на праве хозяйственного ведения и с согласия администрации Михайловки перешли в пользование МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство». А те подарили все это добро частнику ООО «Михайловское жилищное хозяйство» в качестве уставного капитала, хотя права никакого не имели.

- Таким образом, на момент распоряжения имуществом у МУП «МВКХ» отсутствовали на это законные основания, поскольку за данным юридическим лицом не было зарегистрировано право хозяйственного ведения, - пояснили КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас сделка признана недействительной, решение суда вступило в законную силу.