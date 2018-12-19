Астраханец забил до смерти тещу, которая настаивала на его разводе с женой

19 Дек. 09:50 2018-12-19T09:50:56+03:00

Он сделал это, пока его дочка была в соседней комнате

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Отношения между зятем и тещей редко бывают хорошими. Если только родственница не живет где-нибудь за тысячи километров. Обычно все ограничивается худым миром. Но в Астрахани вражда между вынужденными родственниками зашла слишком далеко. Мужчина забил мать своей жены до смерти.

Астраханка сразу же была против брака своей дочери и «бывшего уголовника». Мужчина несколько раз сидел в тюрьме за кражи. Но молодая женщина настояла на своем и вышла за него замуж. В 2018 году она подала на развод: скандалы в семье происходили постоянно. Восьмилетнюю дочку отвезла к маме в соседнее село, а сама отправилась в Волгоград по делам.

40-летний мужчина, который воевал с тещей все это время, отправился выяснить с ней отношения и узнать, куда делась супруга. Ведь именно мать настраивала его любимую против него – он был в этом уверен. Но 60-летняя женщина отказалась открывать дверь. И пока непрошенный гость выламывал окно и требовал рассказать, где его жена, успела позвонить и дочери и участковому, которым сообщила о буйном зяте.

Но участковый не успел. Когда он приехал, бездыханное тело хозяйки дома лежало в луже крови в одной из комнат – убийца забил ее ногами. А девочка плакала в соседней. Она слышала, как кричит бабушка, но выйти к взбешенному отцу побоялась.

Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, полицейские отыскали мужчину в соседнем селе в тот же день. Сейчас его арестовали, ему предъявили обвинение в убийстве. Он находится в СИЗО.