Военный из Камышина получил три года тюрьмы за торговлю наркотиками

19 Дек. 09:47 2018-12-19T09:47:28+03:00

Его поймали, когда он продавал зу за полторы тысячи рублей

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Реальный срок получил Бутенко, бывший контрактник из Камышинского района, за торговлю запрещенными веществами. Следователи собрали достаточно доказательств его вины по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».

Получив информацию о том, что военный торгует отравой, оперативники устроили ему ловушку и заказали товар. Договорились на 7 сентября 2018 года. В назначенное время в назначенном месте Бутенко встретился с клиентом, не подозревая, что перед ним сотрудник правоохранительных органов. В момент сделки – мужчина передал оперу 5,5 граммов наркотиков за полторы тысячи рублей – его и повязали.

- Волгоградским гарнизонным военным судом Бутенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.