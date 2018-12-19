Военный из Камышина получил три года тюрьмы за торговлю наркотиками
Реальный срок получил Бутенко, бывший контрактник из Камышинского района, за торговлю запрещенными веществами. Следователи собрали достаточно доказательств его вины по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».
Получив информацию о том, что военный торгует отравой, оперативники устроили ему ловушку и заказали товар. Договорились на 7 сентября 2018 года. В назначенное время в назначенном месте Бутенко встретился с клиентом, не подозревая, что перед ним сотрудник правоохранительных органов. В момент сделки – мужчина передал оперу 5,5 граммов наркотиков за полторы тысячи рублей – его и повязали.
- Волгоградским гарнизонным военным судом Бутенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.