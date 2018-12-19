Астраханские пограничники отговорили от взятки 62 человека

19 Дек. 09:17 2018-12-19T09:17:50+03:00

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У коррупции есть две стороны: та, которая дает и та которая берет. И если брать сейчас опасаются даже самые жадные, то решить свои проблемы за определенную сумму до сих пор пытаются многие. Специалисты пограничного управления ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области посчитали, сколько раз их пытались подкупить. Оказалось, за год он предлагали решить вопрос пересечения границы за деньги 65 раз. Но каждый раз сотрудники старались отговорить взяткодателя. Предупреждали мигрантов об уголовном сроке за подобное преступление. На большинство это действовали.

Только три человека, не смотря на увещевания продолжали настаивать. В итоге их ловили с поличным при передаче взятки должностному лицу. Все три дела довели до суда. В тюрьму они не сели, но теперь им придется платить многотысячные штрафы. зная, какие зарплаты в некоторых бывших республиках СССР, можно предположить, что такое наказание для них покажется очень суровым. Ведь ехали они в страну как раз с целью заработать.