В Волгограде "оборотень в погонах" вымогал у мошенника 120 тысяч рублей

19 Дек. 09:16 2018-12-19T09:48:24+03:00

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Следователи Волгоградской области установили все детали уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из районных отделов уголовного розыска Волгограда. Его обвинили по статье «получение взятки, через посредника, в виде денег, должностным лицом за незаконное бездействие».

Сейчас доподлинно известно, что осенью 2017 года в отдел полиции поступило дело о мошенничестве в сфере автострахования: автомобилист устроил фиктивное ДТП. В тот же период подозреваемый, будучи при исполнении, потребовал взамен за снятие обвинений 120 тысяч рублей в качестве взятки.

- Передача денег «оборотню в погонах» происходила под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по Волгоградской области и службы собственной безопасности областного Главка МВД, - рассказала КП-Волгоград старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая.

Дело утвердила прокуратура, его направили в суд. Кстати, обвиняемый вину свою полностью не признал и просил смягчить статью на «мошенничество».