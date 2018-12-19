Под Волгоградом из-за скользкой дороги "Шкода" протаранила "Волгу": трое пострадали

19 Дек. 08:57 2018-12-19T09:24:12+03:00

В этой аварии пострадали сразу три человека. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло четыре аварии с пострадавшими. Самую крупную из них устроил 50-летний мужчина за рулем «Шкоды». В тот день, 18 декабря, около десяти часов утра он ехал по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» со стороны города-героя в сторону Камышина.

На 560-ом километре он пошел на обгон впереди едущего транспорта, выехал на встречку, но вернуться в свой ряд не успел из-за скользкой дороги. Иномарка на полной скорости въехала в «Волгу».

На место ДТП вызвали «скорую». В этой аварии пострадали сразу три человека.

- В результате ДТП в больницу госпитализированы водитель иномарки и пассажиры автомобиля «Волга»: 21-летняя девушка и 38-летний мужчина, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.