Под Волгоградом из-за скользкой дороги "Шкода" протаранила "Волгу": трое пострадали
За минувшие сутки в Волгоградской области произошло четыре аварии с пострадавшими. Самую крупную из них устроил 50-летний мужчина за рулем «Шкоды». В тот день, 18 декабря, около десяти часов утра он ехал по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» со стороны города-героя в сторону Камышина.
На 560-ом километре он пошел на обгон впереди едущего транспорта, выехал на встречку, но вернуться в свой ряд не успел из-за скользкой дороги. Иномарка на полной скорости въехала в «Волгу».
На место ДТП вызвали «скорую». В этой аварии пострадали сразу три человека.
- В результате ДТП в больницу госпитализированы водитель иномарки и пассажиры автомобиля «Волга»: 21-летняя девушка и 38-летний мужчина, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии проводится проверка.