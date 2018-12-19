В Камышине открыли цех по переработке молочной сыворотки за 180 миллионов рублей

19 Дек. 08:28 2018-12-19T08:30:01+03:00

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Во вторник, 18 декабря, в Камышине появился цех переработки молочной сыворотки, стоимость которого составила 180 миллионов рублей. Финансировать предприятие согласились инвесторы. Проект многообещающий: все продумано так, что производство будет полностью безотходным.

Показатели молокозавода – 10 тонн сыворотки в час.

- Из сыворотки, остающейся при выпуске творога, будут получать ценный белок, который используется для производства йогуртов и других кисломолочных продуктов, а также востребован в качестве самодостаточной продукции, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Скажется ли столь сложный процесс на цене молочной продукции пока неясно. Сегодня в регионе работает 13 молокозаводов. Только в 2018 году они произвели товаров на 48 миллиардов рублей. Сыр стали потреблять почти на 80% больше, творог – на 40%, сливочное масло на 6%.