2018-12-19T08:30:01+03:00
Экономика

В Камышине открыли цех по переработке молочной сыворотки за 180 миллионов рублей

Мощность предприятия – 10 тонн в час, при этом никаких отходов
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы областной администрации.Фото пресс-службы областной администрации.
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Во вторник, 18 декабря, в Камышине появился цех переработки молочной сыворотки, стоимость которого составила 180 миллионов рублей. Финансировать предприятие согласились инвесторы. Проект многообещающий: все продумано так, что производство будет полностью безотходным.

Показатели молокозавода – 10 тонн сыворотки в час.

- Из сыворотки, остающейся при выпуске творога, будут получать ценный белок, который используется для производства йогуртов и других кисломолочных продуктов, а также востребован в качестве самодостаточной продукции, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Скажется ли столь сложный процесс на цене молочной продукции пока неясно. Сегодня в регионе работает 13 молокозаводов. Только в 2018 году они произвели товаров на 48 миллиардов рублей. Сыр стали потреблять почти на 80% больше, творог – на 40%, сливочное масло на 6%.

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