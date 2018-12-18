На достройку детского сада на юге Волгограда выделили 54,4 миллиона рублей

18 Дек. 22:52 2018-12-18T22:52:17+03:00

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Давно Волгоградская область не видела такого размаха в строительстве новых учебных заведений: новая школа в Волгограде и Камышине, новый детсад в Волжском. В 2019-м власти вообще пообещали открыть сразу 11 новых детских садов. Среди них - садик №246, расположенный на улице Даугавской в Советском районе Волгограда. Это дошкольное учреждение не новое. Еще в 2016-м его закрыли на реконструкцию, но к работам приступили лишь в 2018-м. В планах не просто провести реконструкцию здания, а даже достроить второй этаж. Кроме того, его оснастят по последним современным стандартам. На эти цели уже выделили 54,4 миллиона рублей. 13 миллионов потратили в 2018-м, в 2019-м в областной казне заложили на эти цели еще 27 миллионов, и почти 15 - выделят из бюджета Волгограда. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

Возводит объект строительная компания Монолит-Юг. И уже к декабрю 2019-го новое дошкольное учреждение должно быть полностью готово.

Напомним также, что в 2019-м новые детсады появятся и в Волжском, в Камышине, а также в Городищенском, Иловлинском, Новоаннинском и Светлоярском районах.