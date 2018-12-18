Астраханцу за покалеченных на его батуте детей дали 2,8 лет «строгача»

18 Дек. 22:07 2018-12-18T22:07:21+03:00

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Суд города Знаменск Астраханской области вынес суровый приговор бывшему предпринимателю, по вине которого чуть не погибли двое детей: ему дали 2 года и 8 месяцев колонии строгого режима. Речь идет о ЧП, которое случилось 31 мая 2018-го. Из-за сильного порыва ветра огромный надувной батут, на котором резвилась детвора, сорвался и перевернулся. Две девочки 4 и 9 лет оказались буквально раздавлены этой огромной горкой. Один ребенок упал на газон и получил сотрясение мозга, вторая девочка рухнула на бетонный тротуар. По итогам экспертизы их травмы квалифицировали, как средней тяжести и тяжкого вреда здоровья.

А следственная проверка показала, что батут был закреплен всего десятью веревками. Бизнесмена обвинили в «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

- Суд согласился с позицией государственного обвинителя и отправил владельца батута в колонию строгого режима, - сообщают в прокуратуре Астраханской области.