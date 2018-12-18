За сутки на дороги Волгограда высыпали полторы тысячи тонн реагентов

18 Дек. 20:46 2018-12-18T20:46:48+03:00

В первую очередь чистят главные магистрали города и те, где ездит общественный транспорт. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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С раннего утра 18 декабря на улицах Волгограда работает спецтехника - почти 80 единиц. Одни поливают дороги реагентами, вторые - через время убирают снежные массы и чистят валы у края проезжей части.

- Благодаря оперативной работе удалось предотвратить снежный накат в первые часы снегопада, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии.

К вечеру с улиц вывезли уже свыше 600 кубометров снежной каши.

- За день очистили более 1,8 миллиона квадратных метров дорог, плюс вручную очищено более 80 тысяч квадратных метров остановочных площадок, - уточняют в администрации города.

Ночью техника продолжит расчищать магистрали, на улицах будет работать свыше 75-ти единиц, в том числе порядка 45 комбинированных дорожных машин. Кроме того, в уборке задействованы погрузчики, самосвалы, трактора-щетки.

- В случае усиления непогоды дорожные и коммунальные службы готовы увеличить количество бригад за счет имеющегося резерва, - добавляют в мэрии.