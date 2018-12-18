Волгоградская елка попала в ТОП-20 самых высоких в России

18 Дек. 19:43 2018-12-18T19:43:12+03:00

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А знаете ли вы, что в Волгограде к Новому году украшают одну из самых высоких елок в России. Наша колючая красавица попала в ТОП-20 по высоте. Правда, на последнее двадцатое место. И пока ее еще не собрали, процесс немного затянулся и пока на пощади Павших Борцов еще сияет каркас.

Рейтинг самых высоких новогодних елок страны составили эксперты аналитического агентства Турстат. Оказалось, что самая длинная «колючка» установлена, нет не в столице, а в Красноярске, ее высота 55 метров. А самая высокая живая елка в стране стоит в Уфе. Ее высота 34 метра. Привезли из Благовещенского района Республики Башкортостан. Кстати, эта елка вторая по высоте. А на третьем месте - тульская 32-метровая красавица.

А среди живых елей на втором месте московская (27 метр), на третьем - екатеринбургская (21 метр).

Главная елка Ростова-на-Дону совсем чуть-чуть выше волгоградской, ее пик достигает 20 метров. Волгоградская же «колючка» высотой 18 метров замыкает самую высокую «двадцатку».

Города России с самыми высокими елками 2018/2019:

Красноярск — 55 метров

Уфа — 34 метра (живая ель)

Тула — 32 метра

Тюмень — 30 метров

Иркутск — 27,5 метров

Москва — 27 метров (живая ель)

Воронеж — 26 метров

Санкт-Петербург — 25 метров

Самара — 25 метров

Ставрополь — 25 метров

Пенза — 25 метров

Краснодар — 23 метра

Нижний Новгород — 22 метра

Новосибирск — 22 метра

Пермь — 22 метра

Екатеринбург — 21 метр (живая ель)

Казань — 20 метров

Челябинск — 20 метров

Ростов-на-Дону — 20 метров

Волгоград — 18 метров