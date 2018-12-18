Волгоградская елка попала в ТОП-20 самых высоких в России
А знаете ли вы, что в Волгограде к Новому году украшают одну из самых высоких елок в России. Наша колючая красавица попала в ТОП-20 по высоте. Правда, на последнее двадцатое место. И пока ее еще не собрали, процесс немного затянулся и пока на пощади Павших Борцов еще сияет каркас.
Рейтинг самых высоких новогодних елок страны составили эксперты аналитического агентства Турстат. Оказалось, что самая длинная «колючка» установлена, нет не в столице, а в Красноярске, ее высота 55 метров. А самая высокая живая елка в стране стоит в Уфе. Ее высота 34 метра. Привезли из Благовещенского района Республики Башкортостан. Кстати, эта елка вторая по высоте. А на третьем месте - тульская 32-метровая красавица.
А среди живых елей на втором месте московская (27 метр), на третьем - екатеринбургская (21 метр).
Главная елка Ростова-на-Дону совсем чуть-чуть выше волгоградской, ее пик достигает 20 метров. Волгоградская же «колючка» высотой 18 метров замыкает самую высокую «двадцатку».
Города России с самыми высокими елками 2018/2019:
Красноярск — 55 метров
Уфа — 34 метра (живая ель)
Тула — 32 метра
Тюмень — 30 метров
Иркутск — 27,5 метров
Москва — 27 метров (живая ель)
Воронеж — 26 метров
Санкт-Петербург — 25 метров
Самара — 25 метров
Ставрополь — 25 метров
Пенза — 25 метров
Краснодар — 23 метра
Нижний Новгород — 22 метра
Новосибирск — 22 метра
Пермь — 22 метра
Екатеринбург — 21 метр (живая ель)
Казань — 20 метров
Челябинск — 20 метров
Ростов-на-Дону — 20 метров
Волгоград — 18 метров