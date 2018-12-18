2018-12-18T19:43:12+03:00
Общество

Волгоградская елка попала в ТОП-20 самых высоких в России

Правда, нашу 18-метровую красавицу еще не собрали
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Высота нашей елки 18 метров.Высота нашей елки 18 метров.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

А знаете ли вы, что в Волгограде к Новому году украшают одну из самых высоких елок в России. Наша колючая красавица попала в ТОП-20 по высоте. Правда, на последнее двадцатое место. И пока ее еще не собрали, процесс немного затянулся и пока на пощади Павших Борцов еще сияет каркас.

Рейтинг самых высоких новогодних елок страны составили эксперты аналитического агентства Турстат. Оказалось, что самая длинная «колючка» установлена, нет не в столице, а в Красноярске, ее высота 55 метров. А самая высокая живая елка в стране стоит в Уфе. Ее высота 34 метра. Привезли из Благовещенского района Республики Башкортостан. Кстати, эта елка вторая по высоте. А на третьем месте - тульская 32-метровая красавица.

А среди живых елей на втором месте московская (27 метр), на третьем - екатеринбургская (21 метр).

Главная елка Ростова-на-Дону совсем чуть-чуть выше волгоградской, ее пик достигает 20 метров. Волгоградская же «колючка» высотой 18 метров замыкает самую высокую «двадцатку».

Города России с самыми высокими елками 2018/2019:

Красноярск — 55 метров

Уфа — 34 метра (живая ель)

Тула — 32 метра

Тюмень — 30 метров

Иркутск — 27,5 метров

Москва — 27 метров (живая ель)

Воронеж — 26 метров

Санкт-Петербург — 25 метров

Самара — 25 метров

Ставрополь — 25 метров

Пенза — 25 метров

Краснодар — 23 метра

Нижний Новгород — 22 метра

Новосибирск — 22 метра

Пермь — 22 метра

Екатеринбург — 21 метр (живая ель)

Казань — 20 метров

Челябинск — 20 метров

Ростов-на-Дону — 20 метров

Волгоград — 18 метров

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На достройку детского сада на юге Волгограда выделили 54,4 миллиона рублей
Астраханцу за покалеченных на его батуте детей дали 2,8 лет «строгача»
За сутки на дороги Волгограда высыпали полторы тысячи тонн реагентов
Самолет Волгоград-Самара из-за непогоды приземлился в Ульяновске
Волгоградской области дадут 200 миллионов рублей из госбюджета на обновление дорог
Тариф за вывоз ТКО в Волгограде может составить 115 рублей
Плату за содержание и ремонт имущества изменят с 1 января 2019 жителям Волгограда
Вовремя: волгоградцы увидят новогоднее поздравление президента по местному времени
Под Волгоградом полицейский «повесил» чужое преступление на парня ради его же блага
В Волгограде на семи станциях скоростного трамвая поставят терминалы для связи с диспетчером
Волгоградец прятался от полицейских в антресоли под потолком
В Волгограде в парке «Сказка» поселились сказочные герои
Волгоградец дважды обманул бывшую жену и ребенка
Волгоградские трассы убирают 200 спецмашин
В Волгограде ревизоры забраковали 400 килограммов опасной рыбы
В Астрахани парень утопил дорогую папину машину и чудом остался жив
В Волжском 17-летний парень устроил аварию
Ляйсан Утяшева о Волгограде: Очень пустынно, ходила, как призрак
Под Волгоградом дорожники построят два моста
Камышинские полицейские вытащили из огня троих мужчин
Волгоградстат подсчитал, во сколько обойдутся волгоградцам подарки и новогодние развлечения
Часть волгоградских пенсионеров получит пенсию за январь уже в декабре
Волгоградцы реже,чем в прошлом году, болеют ОРВИ
Волгоградские фермеры получили субсидий и грантов почти на 4 миллиарда рублей
Волгоградец может сесть за патроны, которые 15 лет хранил дома
В Волгограде грузовик потерял десятки труб прямо на оживленном перекрестке