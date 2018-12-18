Самолет Волгоград-Самара из-за непогоды приземлился в Ульяновске

18 Дек. 18:56 2018-12-18T18:59:04+03:00

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С юга России циклон с метелями отправился в Поволжье. Потому те, кто сегодня отправился из Волгограда в Самару на самолете, до пункта назначения не добрался. Капитан лайнера авиакомпании «ЮТэйр» принял решение приземлиться в Ульяновске, потому как в Самаре бушует непогода.

Самолет (номер рейса UT-327) вылетел из Волгограда еще в 08.50 по местному времени. А к 12-ти часам оказался в Ульяновске. И вот уже весь день пассажиры ждут, когда стихнет метель в Самаре.

На борту этого рейса изначально было 70 пассажиров. Сорок из них отказались ждать до вечера, пока самарский аэропорт сможет принимать самолеты. Они приняли решение самостоятельно продолжить путь. А 30 человек остались ожидать рейс. В компании уверяют, что всем предоставили горячее питание и напитки на время ожидания.

Согласно онлайн табло самарского аэропорта, указанный самолет должен вылететь из Ульяновска уже в 19.50. И в 20.20 таки добраться до пункта назначения.