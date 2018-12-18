2018-12-18T18:22:46+03:00
Общество

Волгоградской области дадут 200 миллионов рублей из госбюджета на обновление дорог

Это средства на 2018-й год
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Масштабный ремонт волгоградских дорог продолжится и в следующем году. В 2018-м из госбюджета выделили регионам почти 13 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию особо важных дорожных объектов. Из этих денег почти 3 миллиарда рублей (2 миллиарда 918 миллионов) пойдут, как гласит документ, на «региональные дорожные программы, предусматривающие приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети дорог регионального и местного значения». Трансферы получат Республика Адыгея, Краснодарский край, Ивановская, Ленинградская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Ярославская и Волгоградская области. Об этом "КП-Воллгоград" сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. В частности нашему региону достанется 200 миллионов рублей.

Эти федеральные средства пойдут на реконструкцию участка московской трассы Р-22 (903 по 922 километр). В частности, этот участок после обновления станет четырехполосным, а это еще 19 километров к тем 40 километрам, которые уже сделаны. Кроме того, на этом участке в Иловинском районе построят два моста через реки Сакарка и Тишанка, два путепровода и несколько транспортных развязок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На достройку детского сада на юге Волгограда выделили 54,4 миллиона рублей
Астраханцу за покалеченных на его батуте детей дали 2,8 лет «строгача»
За сутки на дороги Волгограда высыпали полторы тысячи тонн реагентов
Волгоградская елка попала в ТОП-20 самых высоких в России
Самолет Волгоград-Самара из-за непогоды приземлился в Ульяновске
Тариф за вывоз ТКО в Волгограде может составить 115 рублей
Плату за содержание и ремонт имущества изменят с 1 января 2019 жителям Волгограда
Вовремя: волгоградцы увидят новогоднее поздравление президента по местному времени
Под Волгоградом полицейский «повесил» чужое преступление на парня ради его же блага
В Волгограде на семи станциях скоростного трамвая поставят терминалы для связи с диспетчером
Волгоградец прятался от полицейских в антресоли под потолком
В Волгограде в парке «Сказка» поселились сказочные герои
Волгоградец дважды обманул бывшую жену и ребенка
Волгоградские трассы убирают 200 спецмашин
В Волгограде ревизоры забраковали 400 килограммов опасной рыбы
В Астрахани парень утопил дорогую папину машину и чудом остался жив
В Волжском 17-летний парень устроил аварию
Ляйсан Утяшева о Волгограде: Очень пустынно, ходила, как призрак
Под Волгоградом дорожники построят два моста
Камышинские полицейские вытащили из огня троих мужчин
Волгоградстат подсчитал, во сколько обойдутся волгоградцам подарки и новогодние развлечения
Часть волгоградских пенсионеров получит пенсию за январь уже в декабре
Волгоградцы реже,чем в прошлом году, болеют ОРВИ
Волгоградские фермеры получили субсидий и грантов почти на 4 миллиарда рублей
Волгоградец может сесть за патроны, которые 15 лет хранил дома
В Волгограде грузовик потерял десятки труб прямо на оживленном перекрестке