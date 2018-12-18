Волгоградской области дадут 200 миллионов рублей из госбюджета на обновление дорог

18 Дек. 18:22 2018-12-18T18:22:46+03:00

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Масштабный ремонт волгоградских дорог продолжится и в следующем году. В 2018-м из госбюджета выделили регионам почти 13 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию особо важных дорожных объектов. Из этих денег почти 3 миллиарда рублей (2 миллиарда 918 миллионов) пойдут, как гласит документ, на «региональные дорожные программы, предусматривающие приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети дорог регионального и местного значения». Трансферы получат Республика Адыгея, Краснодарский край, Ивановская, Ленинградская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Ярославская и Волгоградская области. Об этом "КП-Воллгоград" сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. В частности нашему региону достанется 200 миллионов рублей.

Эти федеральные средства пойдут на реконструкцию участка московской трассы Р-22 (903 по 922 километр). В частности, этот участок после обновления станет четырехполосным, а это еще 19 километров к тем 40 километрам, которые уже сделаны. Кроме того, на этом участке в Иловинском районе построят два моста через реки Сакарка и Тишанка, два путепровода и несколько транспортных развязок.